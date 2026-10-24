Свириденко представлятиме Україну у фонді з "угоди про надра" зі США

Кабінет міністрів делегував колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови як уповноважену представницю уряду.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1116-р.

Свириденко замінить Єгора Перелигіна, якого уряд відкликав із цієї ролі.

У документі зазначено, що Свириденко обіймає посаду проректорки з розвитку бізнес-освіти університету "Київська школа економіки". До фонду її делегували за згодою.

Відповідні зміни внесли до урядового розпорядження від 1 вересня 2025 року, яким визначали уповноважених представників України у фонді.

Нагадаємо:

10 вересня Свириденко стала президенткою KSE Business School. Про її призначення повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови створили в межах домовленостей, відомих як "угода про надра".

У березні 2026 року фонд схвалив першу інвестицію — в українську Sine Engineering, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників.