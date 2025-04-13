Суд відібрав укриття у рівненської фармацевтичної компанії

Господарський суд Рівненської області зобов'язав ТДВ "Рівнефармація" звільнити укриття, що знаходиться в підвальному приміщенні будинку в місті Рівне.

Про це свідчить рішення суду від 3 квітня.

Йдеться про протирадіаційне укриття №67775 площею 36 кв м, що знаходиться в підвалі двоповерхового будинку № 187 по вул. Соборна в місті Рівне. Воно розраховане на 70 людей.

На початку 2000-х тоді ВАТ "Рівнефармація" (товариством з додатковою відповідальністю воно стало у 2022 році) приватизувало частину двоповерхового будинку. Мова, зокрема, йде про перший поверх площею 110 кв м та підвал на 96 кв м, частиною якого було укриття.

Як зауважила прокуратура, яка виступала в нтересах Рівненської обласної ради, частина підвалу на 36 кв м на праві приватної власності належить ТДВ "Рівнефармація".

На думку заступника керівника прокуратури, споруда цивільного захисту населення вибула із комунальної власності Рівненської облради протиправно, тому необхідно зобов`язати "Рівнефармацію" усунути перешкоди для територіальної громади у праві володіння та користування укриттям та звільнити цю частину підвалу.

Суд підтримав позицію прокуратури.

Засновниками ТДВ "Рівнефармація" є кервниця Ольга Садовник та Людмила Синяк.

Нагадаємо:

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