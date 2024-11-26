Шмигаль анонсував тисячу дітям-сиротам на День святого Миколая

До Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що відповідна ініціатива буде реалізована в межах "Зимової підтримки".

Також, уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації.

Основні цілі — комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду.

"Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад тощо", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд запроваджує виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн.

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.