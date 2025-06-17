Рада погодила призначення Кравченка на посаду генпрокурора

Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів.

Як повідомлялося, 16 червня до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення голови ДПС Руслана Кравченка (очолив з кінці 2024 року) на посаду генерального прокурора.

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Нарешті з головою. Хто тепер керуватиме податковою і до чого тут Офіс президента?

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської ОДА 10 квітня 2023 року

У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

З 2021 до 2023 року обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Раніше також працював в органах прокуратури. Зокрема, з 2020 по 2021 рік працював на посаді начальника управління у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. А з 2019 по 2020 рік був заступником військового прокурора Центрального регіону України.

У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. У 2012 році закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції".