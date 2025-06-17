Комітет Ради рекомендував призначити Кравченка генпрокурором

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув подання президента про надання згоди Верховної Ради України на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Рішення – рекомендувати ВРУ надати згоду на призначення президентом Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: "Ми доберемося до тих, хто не платить". Голова ДПС про "скрутки", Гетманцева та моделей OnlyFans

Нарешті з головою. Хто тепер керуватиме податковою і до чого тут Офіс президента?

Нагадаємо:

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення голови ДПС Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.