Правоохоронці затримали податківця-хабарника: вимагав гроші за "позитивне" рішення
СБУ
У Києві на хабарі у 20 тис доларів США затримали головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби (ДПС).
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.
Співробітники СБУ задокументували одержання неправомірної вигоди та затримали його "на гарячому" під час отримання одного з траншів у 13 тис американських доларів.
Нагадаємо:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачеві корупції. Сума виплати становить 1,68 млн грн.