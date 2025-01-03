Правоохоронці затримали податківця-хабарника: вимагав гроші за "позитивне" рішення

У Києві на хабарі у 20 тис доларів США затримали головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби (ДПС).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання неправомірної вигоди та затримали його "на гарячому" під час отримання одного з траншів у 13 тис американських доларів.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачеві корупції. Сума виплати становить 1,68 млн грн.