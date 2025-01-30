Поліція виявила фінансові махінації посадовців на 20 мільйонів при ремонті доріг

Оперативники Нацполіції та ДБР викрили злочинну організацію, до якої входили вісім осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Зазначається, що за попередніми даними, шахрайська схема завдала збитків на суму майже 20 млн гривень.

Злочинну діяльність організував заступник голови однієї з територіальних громад. У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів з попередньо визначеними підприємствами.

Для здійснення махінацій він залучив кілька співучасників з місцевої ради, а також представників підрядних будівельних компаній. Учасники схеми завищували обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а також економили на якості асфальту, піску та щебню.

При цьому, технічний нагляд за виконаними роботами був формальним. Спеціаліст, відповідальний за перевірку, не перевіряв стан об'єктів на місці, адже фактично перебував на військовій службі.

28 січня поліцейські провели кілька обшуків, під час яких було вилучено понад 1 млн гривень готівкою, документи, комп'ютерну техніку та автомобіль. Фігуранти справи можуть отримати до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.