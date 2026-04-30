Новий Цивільний кодекс може сховати з пошуку дані про корупцію – YouControl

Новий проєкт Цивільного кодексу №15150 у нинішній редакції може стати інструментом для приховування з публічного доступу даних про корупцію, санкції та бізнес-зв'язки.

Таку думку висловивли у компанії YouControl.

28 квітня Верховна Рада зняла з розгляду попередній проєкт №14394, а новий документ, зареєстрований 9 квітня, того ж дня підтримали профільний комітет і парламент у першому читанні.

Найбільші застереження в YouControl викликала стаття 328 про так зване право на забуття. У компанії вважають, що норма, яка дозволяє вимагати видалення інформації не лише в разі її недостовірності, а й через "втрату суспільного інтересу".

Це, на думку компанії, може стати інструментом для деіндексації даних про фігурантів корупційних скандалів, підсанкційний бізнес і старі бізнес-зв'язки.

Окремо в YouControl розкритикували норми про "цифровий образ" юридичних осіб і право на цифрову приватність, які, на думку компанії, можуть обмежити агрегування відкритих даних із держреєстрів, судових рішень і санкційних баз.

Там також попередили, що стаття про "право на інформаційний спокій" може відкрити шлях до тиску на журналістів і аналітичні системи через SLAPP-позови.

У компанії закликали до публічного обговорення документа і правок до другого читання, заявивши, що без змін проєкт може послабити прозорість державних реєстрів і ускладнити перевірку контрагентів.

Нагадаємо:

28 квітня Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу проєкт нового Цивільного кодексу.

Він передбачає, що приватне право регулюватиметься дев'ятьма книгами, які охоплюють особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини. Це нібито забезпечить "дерадянізацію законодавства" та приведення його до норм ЄС.

Законопроєкт замінив попередній, який викликав обурення суспільства, зокрема через положення про зниження шлюбного віку до 14 років. Тоді після дискусій скандальну норму вилучили.

Однак альтернативний проєкт Цивільного кодексу також викликав критику.