Новини 27 грудня: готовність фортифікацій, зупинка польотів над РФ, ріст держборгу України

Про польоти над Росією: Авіакомпанія Azebaijan Airlines (AZAL) вирішила скасувати рейси в сім міст Росії після того, як її лайнер не зміг приземлитися в Грозному і зазнав аварії в казахстанському Актау.

Про фортифікації: Уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%.

Про державний борг: Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або 159,74 млрд дол.

Про реконструкцію бази відпочинку: Північний апеляційний господарський суд наказав знести недобудоване котеджне містечко в мікрорайоні Пуща-Водиця в Києві, яке складається з 13 об’єктів незавершеного будівництва, та розірвати договір оренди із його забудовником.

Про санкції: Європейський союз запропонує санкції проти "тіньового флоту" Росії після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Про погрози Словаччини: Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

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