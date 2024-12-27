ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" РФ після пошкодження кабелів у Балтійському морі

Європейський союз запропонує санкції проти "тіньового флоту" Росії після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

Так, у заяві засудили будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи.

"Підозрюване судно є частиною російського тіньового флоту, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту", - йдеться у повідомленні.

У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.

Нагадаємо:

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

25 грудня стало відомо про несправності трьох підводних кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.