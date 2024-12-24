Новини 24 грудня: дорожчання борщового набору, зміна оператора, гроші від заморожених активів РФ

Про зміну мобільного оператора. З 23 грудня 2024 року послуга зі зміни оператора мобільного зв’язку зі збереженням номера відновлена.

Про бронювання. Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня.

Про борщовий набір. Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла майже вдвічі, найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

Про обмеження месенджерів РФ. Мінцифри РФ і орган цензури РФ Роскомнагляд обговорюють можливість запровадити обмеження на дзвінки в месенджерах нібито через перехід туди шахраїв.

Про нові санкції США. Президент США Джо Байден розглядає нові масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії у свої останні тижні на посаді.

Про какао. Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть Bitcoin та фондовий ринок США.

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