Наостанок Байден розглядає нові масштабні санкції проти енергетики РФ – WP

Президент США Джо Байден розглядає нові масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії у свої останні тижні на посаді.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Санкції можуть надати новій адміністрації обраного президента Дональда Трампа більше важелів у переговорах з Путіним щодо завершення війни Росії проти України, зазначили джерела.

Основна ідея санкцій полягає в тому, щоб націлитися на так званий "тіньовий флот" міжнародних суден, які перевозять російську нафту до країн, що не входять до західного блоку, а також на російських експортерів нафти, які раніше не підпадали під санкції.

За словами джерел, серед інших варіантів – анулювання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти транзакції, пов’язані з російською енергетикою.

Якщо ці заходи будуть запроваджені, вони можуть вплинути на економічну та зовнішню політику Байдена, формуючи його спадщину перед інавгурацією Трампа.

Серйозний крок проти Росії напередодні відходу з посади зміцнить твердження Байдена про те, що він згуртував західних союзників для рішучої відповіді на вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Водночас Байден прагне передати своєму наступнику сильну економіку, що може бути ускладнено енергетичним шоком і повторенням різкого зростання цін, як це сталося раніше під час його президентства.

"Метою нових масштабних санкцій має стати двозначне зниження експортних доходів Росії протягом шести-дванадцяти місяців", — сказав Пітер Харрелл, колишній старший директор з міжнародної економіки в адміністрації Байдена.

Високопосадовець адміністрації США пояснив на засадах анонімності, що ці заходи є необхідними, щоб забезпечити Україні "найкращі можливості" для захисту та переговорів про мир на "справедливих" умовах.

Нагадаємо:

21 листопада стало відомо, що США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.