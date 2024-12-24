Новости 24 декабря: подорожание борщевого набора, смена оператора, деньги от замороженных активов РФ

О смене мобильного оператора. С 23 декабря 2024 года услуга по смене оператора мобильной связи с сохранением номера восстановлена.

О бронировании. Кабинет министров Украины продлил на месяц действие бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

О борщевом наборе. Стоимость борщевого набора в Украине за последние 5 лет выросла почти вдвое, наиболее ощутимое подорожание пришлось на 2022 год.

Об ограничении мессенджеров РФ. Минцифры РФ и орган цензуры РФ Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах якобы из-за перехода туда мошенников.

О новых санкциях США. Президент США Джо Байден рассматривает новые масштабные санкции против энергетического сектора России в свои последние недели на посту.

О какао. Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже Bitcoin и фондовый рынок США.

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