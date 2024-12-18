Новини 18 грудня: падіння попиту на авто, податки з OnlyFans, боротьба фінустанов з "дропами"

Про ліміти на перекази. До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з "дроп-схемами" та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов.

Про порушення телеканалу "Рада". Рахункова палата під час аудиту Верховної Ради виявила низку порушень на телеканалі "Рада".

Про податки OnlyFans. На сьогодні 350 творців контенту на OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Про попит на авто. У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.

Про падіння валюти Індії. Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму під тиском високого попиту на долар з боку імпортерів і ймовірного відтоку з місцевих акцій, в той час, як інтервенції Резервного банку Індії обмежили втрати.

Про ліквідовані банки. Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.

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