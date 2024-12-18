До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов.

Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».

В АУБ розповіли, що учасники заходу акцентували увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.

Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

АТ «Укрексімбанк» АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "КРИСТАЛБАНК" АТ "КБ "ГЛОБУС" ПАТ "МТБ БАНК" АТ "АБ "РАДАБАНК" АТ "Ідея Банк" АТ "АЛЬТБАНК" АТ "Банк Альянс" АТ "ЄПБ" АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" АТ "Полікомбанк" АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" АТ «Український банк реконструкції та розвитку» АТ "ОКСІ БАНК" АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" ТОВ "НоваПей" (NovaPay) АТ "ПроКредит Банк" АТ "Комінбанк" АТ "Правекс банк" ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" АТ "СЕНС БАНК" АТ "СКАЙ-БАНК"

Нагадаємо:

Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів.

До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).

Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:

з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;

з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць.

Спочатку до меморандуму долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".

Детальніше про меморандум, обмеження для ФОПів та мету цих дій читайте в: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять