До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній
До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов.
Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».
В АУБ розповіли, що учасники заходу акцентували увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.
Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.
До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:
- АТ «Укрексімбанк»
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АТ "КРИСТАЛБАНК"
- АТ "КБ "ГЛОБУС"
- ПАТ "МТБ БАНК"
- АТ "АБ "РАДАБАНК"
- АТ "Ідея Банк"
- АТ "АЛЬТБАНК"
- АТ "Банк Альянс"
- АТ "ЄПБ"
- АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
- АТ "Полікомбанк"
- АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
- АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
- АТ "ОКСІ БАНК"
- АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
- ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "Комінбанк"
- АТ "Правекс банк"
- ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
- АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
- АТ "СЕНС БАНК"
- АТ "СКАЙ-БАНК"
Нагадаємо:
Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.
Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів.
До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).
Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:
- з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;
- з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць.
Спочатку до меморандуму долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".
Детальніше про меморандум, обмеження для ФОПів та мету цих дій читайте в: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять