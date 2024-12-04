НКРЕКП знову запустила процедуру перегляду граничних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запустила процедуру перегляду граничних цін ("прайс-кепів") на електроенергію для непобутових споживачів.

Відповідний проєкт рішення регулятор схвалив на своєму засіданні у середу, 4 грудня, передає LIGA.net.

"Як ми і раніше говорили, ми почнемо процедуру перегляду граничних цін із метою оперативного реагування", – сказав під час розгляду цього питання голова комісії Юрій Власенко.

У запропонованому НКРЕКП проєкті рішення граничні ціни поки що вказані на чинному рівні, але до остаточного ухвалення документа вони можуть бути збільшені до європейського рівня або навіть скасовані.

Необхідність перегляду граничних цін прихильники такого рішення аргументують необхідністю створити умови для збільшення обсягів комерційного імпорту електрренергії з країн Європи.

"З 1 грудня ми маємо (можливість імпортувати з ЄС, – ред.) 2,1 ГВт. І що ми маємо? У нас немає 2,1 ГВт. Найбільша цифра – це 70%, бо не будуть імпортери заходити на наш ринок, якщо їм буде це невигідно. Просимо подивитися і скасувати прайс-кепи", – сказала під час засідання НКРЕКП депутатка Верховної Ради Вікторія Гриб.

Перегляд прайс-кепів не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, але може призвести до її подорожчання для бізнесу.

Своєю чергою представники Нікопольського заводу феросплавів на засідання регулятора попередили, що підвищення прайс-кепів може призвести до зупинки енергоємних підприємств.

"Імпорт збільшить ціну і поховає феросплавну галузь сто відсотків", – попередив один із топменеджерів підприємства Олександр Завгородній.

Нагадаємо:

У квітні НКРЕКП вже планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Але згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня. Тоді прайс-кепи підвищили у вечірні години на 20%, а в окремі години вночі – більш ніж удвічі.

У жовтні НКРЕКП вже розпочинала процедуру перегляду "прайс-кепів" на ринку електроенергії, але остаточного рішення не ухвалили. Зараз ситуація змінилася у зв'язку з новими російськими ударами по енергосистемі.