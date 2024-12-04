НКРЭКУ снова запустила процедуру пересмотра предельных цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила процедуру пересмотра предельных цен ("прайс-кепов") на электроэнергию для небытовых потребителей.

Соответствующий проект решения регулятор одобрил на своем заседании в среду, 4 декабря, передает LIGA.net.

"Как мы и ранее говорили, мы начнем процедуру пересмотра предельных цен с целью оперативного реагирования", - сказал во время рассмотрения этого вопроса председатель комиссии Юрий Власенко.

В предложенном НКРЭКУ проекте решения предельные цены пока указаны на действующем уровне, но до окончательного принятия документа они могут быть увеличены до европейского уровня или даже отменены.

<Необходимость пересмотра предельных цен сторонники такого решения аргументируют необходимостью создать условия для увеличения объемов коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы.

"С 1 декабря мы имеем (возможность импортировать из ЕС, - ред.) 2,1 ГВт. И что мы имеем? У нас нет 2,1 ГВт. Самая большая цифра - это 70%, потому что не будут импортеры заходить на наш рынок, если им будет это невыгодно. Просим посмотреть и отменить прайс-кэпы", - сказала во время заседания НКРЭКУ депутат Верховной Рады Виктория Гриб.

Пересмотр прайс-кэпов не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, но может привести к ее подорожанию для бизнеса.

В свою очередь представители Никопольского завода ферросплавов на заседание регулятора предупредили, что повышение прайс-кэпов может привести к остановке энергоемких предприятий.

"Импорт увеличит цену и похоронит ферросплавную отрасль сто процентов", - предупредил один из топ-менеджеров предприятия Александр Завгородний.

Напомним:

В апреле НКРЭКУ уже планировала рассмотреть решение об отмене верхних ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "прайс-кепов", на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке.

Но впоследствии от этого предложения отказались, вместо этого регулятор повысил "прайс-кэпы" на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 1 июня. Тогда прайс-кэпы повысили в вечерние часы на 20%, а в отдельные часы ночью - более чем вдвое.

В октябре НКРЭКУ уже начинала процедуру пересмотра "прайс-кэпов" на рынке электроэнергии, но окончательного решения не приняли. Сейчас ситуация изменилась в связи с новыми российскими ударами по энергосистеме.