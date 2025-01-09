Недоцільно: Рада зобов’язала держкомпанії показати звітність, яку дозволила приховати у 2022

Верховна Рада 9 січня ухвалила рішення, яким зобовʼязала державні компанії оприлюднити фінансову звітність (річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом та звітами про управління та про платежі на користь держави) за весь час неоприлюднення.

Про це повідомляє народний депутат Максим Хлапук ("Голос").

Така звітність має бути оприлюднена протягом шести місяців з дня введення в дію закону #6013.

Нардеп нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення для того, щоб спростити діяльність держкомпаній в умовах невизначеності перших місяців 2022 року, парламент дозволив не оприлюднювати фінансову звітність протягом усього періоду воєнного стану.

"Аналіз практики застосування такої норми за майже три роки існування показав її недоцільність. Окремі держкомпанії зловживали цим правом, що призвело до значного зниження прозорості їх діяльності", - розповів нардеп.

Крім того, передбачається, що уся фінансова звітність держкомпаній буде оприлюднюватись в Базі даних електронної звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Це дасть можливість не тільки бачити показники окремих компаній, але й порівнювати їх та відслідковувати динаміку змін у зручному форматі.

"Це перший, але вагомий крок у відновленні прозорості діяльності держкомпаній та повернення належної практики розкриття інформації, яка значно погіршилась з початком дії воєнного стану", - вважає Хлапук.

"Зміни стосуються виключно державних компаній (зокрема господарських товариств, більше 50% акцій/часток яких прямо або опосередковано належать державі), і не стосуються інших юридичних осіб - ті будуть подавати фінансову звітність після припинення воєнного стану.

Також, у цілях національної безпеки у період дії воєнного стану не будуть оприлюднювати фінансову звітність державні компанії військово-промислового комплексу", - пояснив нардеп.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.