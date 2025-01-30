Навіщо Україні 100 індустріальних парків

Як перейти від кількості до якості у створенні індустріальних парків і скільки це коштує?

В Україні зареєстровано близько ста індустріальних парків. Судячи з ажіотажу навколо них, кількість таких закладів може зрости до 1,5 тис., адже кожна ОТГ хоче створити в себе принаймні один індустріальний парк.

Чи потрібна Україні така кількість парків? Як від кількості перейти до якості, коли парки інстують не просто на папері та у вигляді шматка землі, а наповнені виробничими підприємствами хоча б на 50-60%?

Зареєстрували і кинули

Два-три рази на місяць до нашої компанії звертаються представники місцевої влади різних регіонів України або приватні компанії із запитом щодо створення "під ключ" індустріального парку. В Україні вже є сто індустріальних парків і, будьмо чесними, це забагато. Тим більше, що 25% з них не мають керівних компаній, а 50% – резидентів. Ще третина – без електрики та доріг.

Якщо і в 2025 році історія з масовою реєстрацію індустріальних парків триватиме з такою ж інтенсивністю (уже є громади, у яких налічується кілька індустріальних парків), то через два роки ми отримаємо близько 200 індустріальних парків, більша частина яких буде не заповнена і не матиме управлінської спроможності.

Скільки коштує інфраструктура індустріального парку

Саме час переходити від кількості до якості і працювати з нинішніми ста парками. Мінімум 20 парків слід видалити з реєстру через те, що вони не працюють: далеко від дороги та ліній електропередач, не мають керівних компаній.

Кілометр електрики потужністю 5 Мвт коштує 20-30 млн грн, кілометр під’їзної дороги – ще близько 35 млн грн. Якщо потрібно будувати не один кілометр дороги, а три-чотири, і стільки ж електрики, то такий парк тільки виявиться нерентабельним. Ці інфраструктурні інвестиції ніколи не окупляться.

У 2024 році в бюджеті було передбачено 1,1 млрд грн (у 2025 році програма триватиме) на покриття 50% видатків на інфраструктуру. Деякі парки-заявники отримали частину цих грошей, проте для облаштування мереж та інфраструктури всіх ста індустріальних парків цих коштів не вистачить.

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При цьому навіть 50% вкладень у дороги та мережі треба окупити, а це майже неможливо. Наприклад, щоб розрівняти рельєф на 20 га індустріального парку, треба 50-80 млн грн залежно від земельної ситуації. Навіть за умов, що половину цих видатків компенсує держава (грант або допомога місцевої влади), 30-40 млн грн для керівної компанії будуть неокупною інвестицією.

Ці гроші вона не поверне ніколи, якщо це орендована земля. Хіба що керівна компанія має інші власні інвестиційні проєкти, з яких можна повернути ці кошти як майбутні прибутки. В іншому разі ти просто закопуєш ці 30-40 млн грн у землю.

Те саме з будівництвом під'їзної дороги та іншої інфраструктури індустріального парку. Усі ці інвестиції для приватної компанії неокупні. Це має бути довгострокове бачення Міністерства економіки та місцевої влади.

Що робити із сотнею індустріальних парків

Передусім треба зупинити масову реєстрацію індустріальних парків. За ажіотажем навколо їх створення трохи забули, що ідея індустріальних парків не в тому, щоб у кожній громаді було кілька парків. Головна мета – створювати синергію між промисловими підприємствами, які працюють на їх території.

Для цього в кожному парку має бути не тільки інфраструктура, а й екосистема для розвитку виробництва: зручна логістика для товарів та людей, які працюють у резидентів парку; освітня база для підприємств однієї галузі чи індустрії; сировинна база або пул постачальників для підприємств парку.

Украй важливо надати державну фінансову допомогу на облаштування парків, аби вони могли приймати компанії та резидентів. У Польщі місцева влада спочатку вкладає свої гроші в повне облаштування ділянки або бере урядовий грант, потім шукає керівну компанію і далі заповнює територію підприємствами.

За фінансової підтримки держави та місцевих громад нинішні сто індустріальних парків необхідно облаштувати до стадії ready to build, коли вся ділянка готова до будівництва заводів. Коли всі ці парки будуть хоча б на 50% заповнені резидентами, слід оцінити, чи потрібні Україні нові індустріальні парки.

Якщо до 2028 року ми зможемо заповнити наявні сто індустріальних парків виробниками на 60-70%, це буде велика перемога для економіки України. Для цього потрібно багато працювати на центральному та місцевому рівнях і остаточно припинити воєнний стан у 2025-2026 роках.