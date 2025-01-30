Зачем Украине 100 индустриальных парков

Как перейти от количества к качеству в создании индустриальных парков и сколько это стоит?

В Украине зарегистрировано около ста индустриальных парков. Судя по ажиотажу вокруг них, количество таких заведений может вырасти до 1,5 тыс., ведь каждая ОТГ хочет создать у себя по крайней мере один индустриальный парк.

Нужно ли Украине такое количество парков? Как от количества перейти к качеству, когда парки инстуируются не просто на бумаге и в виде куска земли, а наполнены производственными предприятиями хотя бы на 50-60%?

Зарегистрировали и бросили

Два-три раза в месяц в нашу компанию обращаются представители местной власти разных регионов Украины или частные компании с запросом о создании "под ключ" индустриального парка. В Украине уже есть сто индустриальных парков и, будем честными, это многовато. Тем более, что 25% из них не имеют управляющих компаний, а 50% - резидентов. Еще треть - без электричества и дорог.

Если и в 2025 году история с массовой регистрацией индустриальных парков будет продолжаться с такой же интенсивностью (уже есть громады, у которых насчитывается несколько индустриальных парков), то через два года мы получим около 200 индустриальных парков, большая часть которых будет не заполнена и не будет иметь управленческой способности.

Сколько стоит инфраструктура индустриального парка

Самое время переходить от количества к качеству и работать с нынешними ста парками. Минимум 20 парков следует удалить из реестра из-за того, что они не работают: далеко от дороги и линий электропередач, не имеют управляющих компаний.

Километр электричества мощностью 5 Мвт стоит 20-30 млн грн, километр подъездной дороги - еще около 35 млн грн. Если нужно строить не один километр дороги, а три-четыре, и столько же электричества, то такой парк только окажется нерентабельным. Эти инфраструктурные инвестиции никогда не окупятся.

В 2024 году в бюджете было предусмотрено 1,1 млрд грн (в 2025 году программа будет продолжаться) на покрытие 50% расходов на инфраструктуру. Некоторые парки-заявители получили часть этих денег, однако для обустройства сетей и инфраструктуры всех ста индустриальных парков этих средств не хватит.

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При этом даже 50% вложений в дороги и сети надо окупить, а это почти невозможно. Например, чтобы разровнять рельеф на 20 га индустриального парка, надо 50-80 млн грн в зависимости от земельной ситуации. Даже при условии, что половину этих расходов компенсирует государство (грант или помощь местных властей), 30-40 млн грн для управляющей компании будут неокупаемой инвестицией.

Эти деньги она не вернет никогда, если это арендованная земля. Разве что управляющая компания имеет другие собственные инвестиционные проекты, из которых можно вернуть эти средства как будущие доходы. В противном случае ты просто закапываешь эти 30-40 млн грн в землю.

То же самое со строительством подъездной дороги и другой инфраструктуры индустриального парка. Все эти инвестиции для частной компании неокупаемые. Это должно быть долгосрочное видение Министерства экономики и местной власти.

Что делать с сотней индустриальных парков

Первым делом надо остановить массовую регистрацию индустриальных парков. За ажиотажем вокруг их создания немного забыли, что идея индустриальных парков не в том, чтобы в каждой громаде было несколько парков. Главная цель - создавать синергию между промышленными предприятиями, которые работают на их территории.

Для этого в каждом парке должна быть не только инфраструктура, но и экосистема для развития производства: удобная логистика для товаров и людей, которые работают у резидентов парка; образовательная база для предприятий одной отрасли или индустрии; сырьевая база или пул поставщиков для предприятий парка.

Крайне важно предоставить государственную финансовую помощь на обустройство парков, чтобы они могли принимать компании и резидентов. В Польше местные власти сначала вкладывают свои деньги в полное обустройство участка или берут правительственный грант, затем ищут управляющую компанию и далее заполняют территорию предприятиями.

При финансовой поддержке государства и местных громад нынешние сто индустриальных парков необходимо обустроить до стадии ready to build, когда весь участок готов к строительству заводов. Когда все эти парки будут хотя бы на 50% заполнены резидентами, следует оценить, нужны ли Украине новые индустриальные парки.

Если до 2028 года мы сможем заполнить имеющиеся сто индустриальных парков производителями на 60-70%, это будет большая победа для экономики Украины. Для этого нужно много работать на центральном и местном уровнях и окончательно прекратить военное положение в 2025-2026 годах.