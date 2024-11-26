На Тернопільщині світло вмикатимуть на 2 години через 10

"Тернопільобленерго" після аварійних обмежень електроенергії через атаку російських безпілотників у ніч проти вівторка запровадило графік погодинних відключень у Тернополі та області.

Про це повідомили у "Тернопільобленерго".

Згідно з графіком, до кінця доби світло у кожній із 5 черг буде 2 години, в одній - 3 години.

"Тернопільобленерго", виходячи з мережевих обмежень наявної електричної мережі, розробило та запроваджує графік, згідно з яким електропостачання виконуватиметься споживачам у певні години", - повідоми в компанії.

Згідно з прикріпленою до допису таблицею, у кожної з черг світло буде 2 години до кінця доби, за винятком 1-ї черги, якій заплановано дати електроенергію ще в останню годину доби.

Таким чином, згідно з графіком, 1 черга зі світлом з 11:00 до 13:00 плюс із 23:00 до 24:00, 2 черга - із 13:00 до 15:00, 3 черга - із 15:00 до 17:00, 4 черга - із 17:00 до 19:00, 5 черга - із 19:00 до 21:00, 6 черга - із 21:00 до 23:00.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють. Енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні.

У Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, водночас гасіння триває, а роботи триватимуть кілька днів.