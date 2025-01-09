На під'їзді до Центрального вокзалу Києва прорвало теплотрасу: перекрито авторух

Автомобільний рух на перехресті вулиць Петлюри та Жилянської біля залізничного вокзалу в Києві перекрито у зв'язку з аварією тепломагістралі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Рух транспорту вулицею наразі перекрито. Просимо пасажирів враховувати це при прямуванні до залізничного вокзалу та виїжджати заздалегідь", - повідомляють у телеграм-каналі компанії.

Водночас наголошується, що київська міська електричка курсує за графіком і може доставити пасажирів до залізничного вокзалу в об'їзд усіх заторів.