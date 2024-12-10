Уряд погодив будівництво мосту через Тису: прискорить рух людей
Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису", - повідомив він.
За словами прем'єра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".
Це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон, додав Шмигаль.
Нагадаємо:
У 2023 році стало відомо, що Між Україною і Румунією, на новому пункті пропуску "Біла Церква - Сігету Мармацієй", зведуть 261-метровий міст через річку Тиса.