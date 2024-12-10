Уряд погодив будівництво мосту через Тису: прискорить рух людей

Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису", - повідомив він.

За словами прем'єра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон, додав Шмигаль.

Нагадаємо:

У 2023 році стало відомо, що Між Україною і Румунією, на новому пункті пропуску "Біла Церква - Сігету Мармацієй", зведуть 261-метровий міст через річку Тиса.