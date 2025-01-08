Митники передали до суду справи про порушення на 18 мільярдів, виграли - на 4 мільярди

Митники у 2024 році передали на розгляд до суду більше 5,3 тис справ про порушення митних правил на 18 млрд грн. За результатами розгляду справ, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на понад 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

У повідомленні також йдеться, що протягом 2024 року митниці виявили 9 409 порушень митних правил на 18 млрд грн. Вартісний показник збільшився у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли він складав 8,9 млрд грн.

Зазначається, що у 3 095 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 567 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму 406 млн грн;

транспортних засобів на суму понад 84 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 70 млн грн;

валюти на суму 7 млн грн.

Нагадаємо:

Державна митна служба отримали п’ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах.