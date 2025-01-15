Мінстратегпром почав відбір претендентів на голову Держкосмосу

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив про початок відбору претендентів на голову Державного космічного агентства України.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Розпочинаємо відбирати претендентів на голову Державного космічного агентства України. Щоб процес проходив чесно й неупереджено, відповідним Наказом створив робочу групу. До неї ввійшли представники Мінстратегпрому, Мінекономіки, Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та НАДС", - розповів Сметанін.

За словами міністра, також будуть залучені представники громадських організацій, зокрема тих, що провадять діяльність в антикорупційному напрямі, посольств і представництва ЄС в Україні.

Фактично понад три роки Держкосмос працює без керівника. Останнім головою агентства був Володимир Тафтай, якого звільнили 20 грудня 2022 року. Після нього агентством керували виконувачі обов'язків.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів у грудні призначив т.в.о. голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва.

Іншим розпорядженням уряду звільнено Володимира Беня з посади першого заступника Голови Державного космічного агентства України, який також був т.в.о. голови Держкосмосу.