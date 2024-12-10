Державне космічне агентство вдруге за три роки тимчасово очолив Міхеєв

Кабінет міністрів призначив т.в.о. голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Міхєєв був заступником керівника агентства.

Іншим розпорядженням уряду звільнено Володимира Беня з посади першого заступника Голови Державного космічного агентства України, який також був т.в.о. голови Держкосмосу. Бень був т.в.о. агентства з 2022 року.

Як раніше повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, керівник Державного космічного агентства України (ДКАУ) Бень написав заяву на звільнення, формувалася комісія, яка обере нового голову установи.

Нагадаємо:

Міхеєв уже двічі був т.в.о. керівника ДКА: у 2019 році, а 22 лютого 2021 року Кабмін що один раз покладав на заступника голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва виконання обов’язків голови відомства.