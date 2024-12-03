Мінфін оновив Матрицю реформ

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ. Йдеться про аналітичний інструмент, який містить перелік вимог та зобов'язань України для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

В оновленій Матриці 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор для виконання на найближчі 10 років.

Під час запуску у червні 2024 року Матриця містила 206 реформ та 410 індикаторів. В оновленій у липні Матриці було 314 реформ, яким відповідали 520 індикаторів до виконання.

Кількість умов та індикаторів для виконання може змінюватись залежно від переглядів програм співпраці з міжнародними партнерами, пояснюють у міністерстві.

За три квартали 2024 року Україна повністю виконала 199 із 531 індикатора зі списку умов та рекомендацій міжнародних партнерів. За третій квартал було виконано 99 індикаторів.

Нагадаємо:

Матриця реформ - це аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.

Уряд України презентував сайт Матриці реформ у червні 2024 року.

Інструмент дозволяє громадянам України, іноземними партнерам легко і швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.