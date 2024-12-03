Минфин обновил Матрицу реформ

Министерство финансов обновило Матрицу реформ. Речь идет об аналитическом инструменте, который содержит перечень требований и обязательств Украины для получения международной финансовой помощи.

Об этом сообщает прессслужба Минфина.

В обновленной Матрице 325 условий и рекомендаций, которым соответствует 531 индикатор для выполнения на ближайшие 10 лет.

Во время запуска в июне 2024 года Матрица содержала 206 реформ и 410 индикаторов. В обновленной в июле Матрице было 314 реформ, которым соответствовали 520 индикаторов к выполнению.

Количество условий и индикаторов для выполнения может варьироваться в зависимости от пересмотров программ сотрудничества с международными партнерами, объясняют в министерстве.

За три квартала 2024 года Украина полностью выполнила 199 из 531 индикатора из списка условий и рекомендаций международных партнеров. За третий квартал было выполнено 99 индикаторов.

Напомним:

Матрица реформ - это аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины.

Правительство Украины презентовало сайт Матрицы реформ в июне 2024 года.

Инструмент позволяет гражданам Украины, иностранными партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графиках, ответственных за выполнение условий в различных сферах, влияние на экономику.