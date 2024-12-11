Мінекономіки хоче залучити додаткові кошти для розмінування лісів та водойм

Розвиток прозорої та результативної програми компенсації фермерам за розмінування агроземель стане одним з ключових пріоритетів наступного року, якою вже зацікавились партнери. Мінекономіки шукатиме додаткові кошти на її реалізацію.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

"Цього року ми відкрили ринок послуг з гуманітарного розмінування та запустили механізм компенсації аграріям, які купують послуги з розмінування.

На сьогодні проведено вже 39 аукціонів, економія становила понад 17%. Програма компенсації має значний попит серед аграріїв. Тож її розширення буде одним із ключових наших пріоритетів у 2025 році", — зазначив Безкаравайний.

За його словами, в державному бюджеті України на наступний рік на програму передбачено 1 мільярд гривень.

"Відтак, ми прагнемо залучити додаткові кошти на її реалізацію, щоб очистити в межах програми більші площі, зокрема ліси та водойми», — розповів Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо:

У межах "Гуманітарного розмінування" у листопаді очистили від мін та снарядів і передали аграріям майже 25 тис. га земель сільськогосподарського призначення.