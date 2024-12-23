Мінʼюст звільнить керівника, відповідального за держреєстри

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного.

Про це повідомляють джерела Української правди.

Доповнено: За інформацією УП, 25 грудня цього року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій Бережний.

Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи "Банкрутство та неплатоспроможність".

У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.

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