Мін’юст створить "Пентагон" для захисту держреєстрів від кібератак

У Міністерстві юстиції планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним "Пентагоном державних реєстрів".

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі "Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи", - розповіла Стефанішина.

За її словами, метою країни-агресора під час кібератаки був у першу чергу підрив функціональності держави.

"Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна", - зазначила Стефанішина.

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджуєвитік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.