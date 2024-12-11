Летальний обрив канатної дороги у Києві: вручено перші підозри

Через обрив троса канатної дороги у Києві, який влітку призвів до загибелі чоловіка, п'ятьом особам вручили підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що чотирьом особам повідомили про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини.

Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року.

Також повідомлено про підозру колишньому інженеру з технічного нагляду комунального підприємства "Плесо" у службовій недбалості.

Експертиза показала, що під час проєктування атракціону були допущені серйозні помилки. Зокрема, використовувався канат, який не підходив для таких конструкцій, що і стало причиною його обриву. Директор компанії, яка відповідала за атракціон, затвердив цей проєкт, попри недоліки, наголошують в прокуратурі.

ОГП пише, що перед переданням атракціону в користування приватному підприємцю була проведена перевірка. Проте експерт, який оцінював канатну переправу, не помітив, що канат не відповідає вимогам безпеки, а підприємець, який експлуатував атракціон, мав щодня перевіряти його стан і усувати будь-які проблеми, зокрема з канатом.

Також колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо" був зобов’язаний слідкувати за безпечною роботою атракціону, але цього не зробив, додали в прокуратурі.

Розслідування триває, і слідчі з’ясовують, хто ще може бути винним у трагедії.

Читайте також: Екстремальний бізнес: як стала можливою трагедія на київському атракціоні