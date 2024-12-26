Кулеба: На Харківщині відновили теплопостачання для більшості абонентів, у Дніпрі - половині

В частині регіонів України після ракетної атаки РФ 25 грудня відновили теплопостачання.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Так, в Харківській області вже відновили тепло для майже 400 тисяч абонентів. Наразі залишаються частково без опалення три громади області, роботи тривають.

На Дніпропетровщині підключили половину будинків у місті Дніпро. По області продовжується відновлення, без тепла близько 43 тисяч абонентів.

На Івано-Франківщині до кінця доби очікується підключення 81 будинку.

"Також через постійні обстріли проблеми з опаленням у місті Херсон.

Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити опалення, попри ризики. Там зараз без тепла 44 багатоповерхівки", - написав Кулеба.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і більш ніж сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА.

Станом на 25 грудня на Харківщині 500 тисяч абонентів залишалося без тепла, це 2677 будинки.