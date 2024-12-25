Кулеба: на Харківщині 500 тисяч абонентів залишилися без тепла

В частині регіонів внаслідок ракетної атаки РФ 25 грудня є перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Так, на Харківщині 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

На Дніпропетровщині, у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.

Івано-Франківська область – без тепла 81 житловий будинок.

За словами Кулеби, фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і більш ніж сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА.