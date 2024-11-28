Кіпр анулював "золоті паспорти" 77 інвесторам, серед них бізнесмени з України та Росії

Уряд Кіпру анулював "золоті паспорти" 77 іноземним інвесторам, зокрема юридичним та аудиторським фірмам, через які видавали документи, а також українським і російським бізнесменам.

Про це повідомляє Politis.

У Кіпрі триває процедура позбавлення проблемних "золотих паспортів" в осіб, які у виняткових випадках отримали кіпрське громадянство через Кіпрську інвестиційну програму.

У списку, який був складений приблизно місяць тому, є український бізнесмен Ігор Коломойський та Вадим Шульман з його найближчого оточення, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.

Крім цього, "золотих паспортів" позбавили кількох російських бізнесменів, зокрема серед них — засновник "Русала" Олег Дерипаска та його двоюрідний брат Павло Єзубов, співзасновник "Альфа-груп" Олексій Кузьмічов, сестра бізнесмена Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлова, власник "Русагро" Вадим Мошкович, власник групи компаній "Меркурій" Ігор Кесаєв, донька голови "Транснафти" Миколи Токарєва Майя Болотова, а також Олександр Пономаренко, Ян Абрамов, колишній слідчий ФСБ Сергій Ковбасюк тощо.

Список також містить малайзійського фінансиста Джо Лоу, якого розшукують за шахрайство і фінансові злочини у всьому світі.

Поруч з іменами іноземних інвесторів у списку вказана кількість "золотих паспортів", отриманих членами їхніх сімей, які автоматично були анульовані.

Проти інвесторів, чиї "золоті паспорти" були анульовані, вже порушено кримінальні справи, їх розслідує поліція.

Причинами вилучення "золотих паспортів" є неправдиві заяви та інформація, наявність кримінального минулого в інвесторів та недотримання умов натуралізації.

Видання зазначає, що опублікований список не містить дев'ять інвесторів, чиї "золоті паспорти" були анульовані урядом Кіпру на останніх засіданнях. Таким чином, наразі "золотих паспортів" позбавили 86 інвесторів та членів їхніх родин.