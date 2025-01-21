ДБР підозрює посадовців "Лісів України" у придбанні 2500 телефонів за завищеними цінами

ДБР повідомило про підозру виконавчому директору держпідприємства "Ліси України" та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У серпні 2023 року директор одного з департаментів ДП "Ліси України" ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів. Він не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень.

Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості техніки.

Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів.

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн гривень.