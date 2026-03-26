Другий етап відбору на посаду голови АРМА пройшов один кандидат: інші не склали тестування

Другий етап відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів пройшов лише один із 13 кандидатів – Віктор Дубовик, який очолює директорат з питань правової політики Офісу президента.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Цей обов'язковий етап передбачав оцінку загальних здібностей. Він складався з трьох блоків: вербального, абстрактно-логічного та математичного. Мінімально допустимий прохідний бал – 107 зі 145.

Цей поріг подолав лише один із тринадцяти кандидатів (ще один не з'явився), які успішно склали тестування на знання законодавства.

Прохідний бал і суть тестових завдань — ідентичні тим, які були у попередніх подібних конкурсах. Наприклад, на очільника БЕБ та митної служби.

Комісія вирішила продовжити конкурсну процедуру. Надалі у Дубовика практичне завдання, перевірка доброчесності, спецперевірка та співбесіда з Комісією.

Якщо за підсумками подальших перевірок його кандидатуру відхилять, конкурсна комісія буде зобов'язана оголосити повторний конкурс.

Комісія зазначила, що оскаржити результати тестування на когнітивні здібності можна до 27 березня.

Перший етап конкурсу – тестування на знання законодавства – відбувся 11 березня. Його пройшли 14 із 15 кандидатів.

30 липня 2025 року Кабінет міністрів звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).