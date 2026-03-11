14 кандидатів на посаду голови АРМА пройшли тестування на знання законодавства

14 кандидатів проходять до наступного етапу відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за результатами тестування на знання законодавства.

Про це стало відомо за результатами засідання конкурсної комісії.

Йдеться, що до тестування було допущено 15 осіб, проте кандидат Олег Серняк не з'явився на іспит. Інші 14 кандидатів успішно склали тест, набравши понад 33% правильних відповідей, що є мінімумом для проходження до наступного етапу конкурсного відбору.

Участь в конкурсі продовжать: Костянтин Братіцел, Віталій Дерпак, Віктор Дубовик, Ярослава Максименко, Ростислав Манченко, Володимир Муржа, Дмитро Нікітін, Ярослав Новосьолов, Дмитро Омельченко, Святослав Оніщук, Андрій Потьомкін, Дмитро Федоров, Дмитро Чурилов та Олександр Шульга.

Члени комісії зазначили, що не мали доступу до питань до моменту їх надання кандидатам. Перед початком іспиту відібрали один із кількох варіантів тестів, який був однаковим для всіх учасників.

Учасники конкурсної комісії зауважили, що порушень або ексцесів під час іспиту не зафіксовано. Наступним етапом відбору стане тестування на когнітивні здібності, яке проходитиме в офлайн-форматі.

