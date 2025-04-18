Кабмін призначив нову голову Держтуризму
Кабінет міністрів 18 квітня призначив Наталю Табаку на посаду голови Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
3 лютого 2017 року Наталя Табака обіймала посаду начальниці Управління туризму та курортів Львівської обласної держадміністрації (ОДА).
Наталя Табака – старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ). Має дві вищі освіти, вона магістр фінансів (2010 рік) і магістр державного управління (2016 рік).
Нагадаємо:
Кабінет міністрів 21 січня звільнив попередню керіницю ДАРТ Мар'яну Олеськів.
Виконання обов’язків голови Держагентства туризму Кабмін тимчасово поклав на Юлію Касян. Раніше вона була начальницею управління публічних послуг ДАРТ.