Кабмін призначив нову голову Держтуризму

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Кабінет міністрів 18 квітня призначив Наталю Табаку на посаду голови Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

3 лютого 2017 року Наталя Табака обіймала посаду начальниці Управління туризму та курортів Львівської обласної держадміністрації (ОДА).

Наталя Табака – старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ). Має дві вищі освіти, вона магістр фінансів (2010 рік) і магістр державного управління (2016 рік).

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 21 січня звільнив попередню керіницю ДАРТ Мар'яну Олеськів.

Виконання обов’язків голови Держагентства туризму Кабмін тимчасово поклав на Юлію Касян. Раніше вона була начальницею управління публічних послуг ДАРТ.