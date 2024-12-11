Міністерством оборони керує група людей, поєднаних спільним бізнесом – Наші гроші

Міністерством оборони України на чолі з Рустемом Умєровим керує група людей, поєднаних спільним бізнесом.

Про це пишуть "Наші гроші".

Як пише видання, Умєров - це бізнесмен, важливий для Меджлісу кримськотатарського народу. Він став нардепом від «Голосу» (крило Олександри Устінової).

"На початку вторгнення зарекомендував себе в очах Єрмака як успішний постачальник зброї. І був навіть включений до групи переговорників із Кремлем під керівництвом його хорошого знайомого Давида Арахамії", - наголошують "Наші гроші".

За даними видання, бізнес Умєрова починався зі сфери зв’язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі «Астеліт» (зараз «Лайфселл»). Спочатку було спільне підприємство Ріната Ахметова і турецького оператора мобільного зв’язку «Turkcell».

Умєров очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був теперішній позаштатний радник державного секретаря МОУ Ленур Мамбетов.

Паралельно Умєров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема в Туреччині з 2013 по 2016 роки реєструвалася компанія «Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi». Рустем Умєров фігурував у ній як член правління, а його брат Аслан Омер Киримли (раніше також називався Руслан Умєров) – як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умєров мав у Естонії фірму «Astem Technologies OÜ», в Узбекистані володів компанією «Infranet LLC», на Мальті – «Icapital investments Malta ltd».

Три останні фірми зараз не працюють, але перед тим, як вони перестали працювати, Умєров переписав їх на Мамбетова, що вказує на близькість цих людей. Керівником естонської компанії був ще один теперішній позаштатний радник державного секретаря МОУ Снавер Сейтхалілєв.

"В Україні Умєров також мав фірми. Причому частина цих компаній мають в назві слово «Астем», що може бути акронімом з імен братів АСлан і русТЕМ. Наприклад, у Києві є ТОВ «Астем». Спочатку нею володів Рустем, а потім її переписали на Рєфата Умєрова", - пишуть "Наші гроші".

Фірма «Астем» із 2013 року володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вул. Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс «Астем групп» Умєрових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму в 2014-2016 роках ООО «Евразия инжиниринг» Снавер Сейтхалілєв. Сейтхалілєв також очолює правління благодійного фонду «Астем фаундейшн». Останній є засновником іншого благодійного фонду «Фонд національного добробуту Криму», який очолює Ленур Мамбетов.

"Тобто з цього зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сейтхалілєв – це його бізнес-партнери плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес", - зазначає видання.

Російська фірма Сейтхалілєва ООО «Евразия инжиниринг» мала номер +7 (978) 836-29-53. Такий же номер мало зареєстроване в Росії ООО «Крымстройсервис плюс». Його співзасновником був Алієв Рустем Діляверович. Людина з таким же ПІБ керувала зареєстрованим в Україні ТОВ «КМБА». У різні роки цією фірмою володіла людина з ПІБ брата нинішнього міністра оборони Умєрова – Руслана, який згодом перейменувався в Аслана. А керували цією фірмою, крім Руслана Умерова, Рефат Умеров та нинішній очільник «ДОТ» Арсен Жумаділов.

Крім того, за даними "Наших грошей", заступник міністра оборони Дмитро Кліменков теж працював у сфері зв’язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт із будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку компанії «Ерікссон». Також він є співзасновником релігійної організації «Мусульманська релігійна громада «Єдність мусульман» у Деснянському районі м. Києва». Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму. У свою чергу Духовне управління та «Astem Foundation» Умєрова входять до «Кримського фронту».

Нагадаємо:

Минулого тижня стаття «Міністерство саботажу» Умєрова» викликала суспільний резонанс. Її основною ідеєю було показати неспроможність до нормальної роботи Міноборони, яким керує група партнерів по бізнесу Рустема Умєрова. Це Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв, які влаштовані на невідповідальні посади позаштатних радників державного секретаря МОУ на громадських засадах. І також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому Умєров ввірив найбільші у грошовому вимірі потоки МОУ.