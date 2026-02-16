"Якби захотів – втік": Галущенко пояснив, чому його затримали саме при перетині кордону

Ексміністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи затримання на кордоні, заявив, що не мав намір втекти і метою поїздки була зустріч з його дітьми.

Про це повідомляє видання NV з посиланням на власного кореспондента.

"Послухайте, ми усі бачимо новини, що хтось виїхав нелегально за кордон чи когось спіймали при спробах. Ви правда думаєте, що якби я хотів тікати, я сів би в потяг зі своїм паспортом? Якби я хотів втекти, я б втік. Але точно не в такий спосіб", — сказав він.

Також Галущенко назвав своє затримання елементом політичного тиску, однак не став говорити, хто може бути замовником.

Ексчиновник додав, що не переховувався від слідства та відкидає звинувачення з боку НАБУ і САП та не мав ніяких підозр у момент, коли планував поїздку за кордон.

Нагадаємо:

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський частково задовольнив скаргу захисту ексміністра енергетики щодо нібито незаконного затримання.