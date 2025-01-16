Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК

Поліція Києва 16 січня проводить обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Джерело: столична поліція

Деталі: Повідомляється, що рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Читайте також: Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Передісторія:

У грудні 2023 року виникла аварійна ситуація між станціями "Деміївська" та "Либідська". За даними слідства, вона сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.

Українська правда