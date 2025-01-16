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Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК

16 січня, 11:15
Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК
Віктор Брагінський
Фото КМДА

Поліція Києва 16 січня проводить обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Джерело: столична поліція

Деталі: Повідомляється, що рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

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Передісторія:

  • У грудні 2023 року виникла аварійна ситуація між станціями "Деміївська" та "Либідська". За даними слідства, вона сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.
  • Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.
  • Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".
  • У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.

Українська правда

Київський метрополітен

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