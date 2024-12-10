Гостаможслужба выявила нарушений вдвое больше, чем в прошлом году

Государственная таможенная служба за 11 месяцев 2024 года выявила 8748 нарушений таможенных правил на сумму 17,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вартисный показатель увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно сообщению, в 2885 делах таможенники временно изъяли предметы правонарушений, их сумма достигла 530 млн грн.

Изъято:

промышленные товары на сумму 383 млн грн;

транспортные средства на сумму более 82 млн грн;

продовольственные товары на сумму более 59 млн грн; валюту на сумму 6 млн грн.

Таможенники рассмотрели 2484 дела, в том числе заведенных в предыдущих периодах. В итоге штрафы составили 80 млн грн, в Госбюджет из них взыскано 73 млн грн.

На рассмотрение в суд таможенники передали 4876 дел на более 17 млрд грн.

По результатам судебных разбирательств, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на более 3,8 млрд грн.

Напомним:

В Украину в течение января-ноября 2024 года импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а из страны экспортировали - на $38,3 млрд..