Держмитслужба та ДІАМ відновили контроль продукції

Державна митна служба України та Державна інспекція архітектури та містобудування України узгодили дії для реалізації контролю нехарчової продукції.

Про це повідомляє пресслужба митниці.

Як йдеться в повідомленні, керівники двох відомств - Сергій Звягінцев та Олександр Новицький - обговорили співпрацю після рішення уряду, прийнятого у грудні 2024 року, щодо відновлення заходів державного ринкового нагляду та контролю продукції, віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ, мораторій на здійснення яких тривав майже два роки.

Зазначається, що Держмитслужба та ДІАМ планують підвищити рівень безпеки нехарчової продукції на українському ринку та не допустити ввезення в Україну продукції, зокрема збірних бетонних виробів, яка не відповідає встановленим вимогам.

Відомства запевняють, що сприятимуть діяльності бізнесу, щоб підприємства не відчули на собі негативного ефекту від проведення державного нагляду і не зіштовхнулися із затримками при митному оформленні продукції.

Нагадаємо:

Державна митна служба за 11 місяців 2024 року виявила 8748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн.