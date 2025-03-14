Шмигаль про тарифи УЗ: збиткові вантажні перевезення підвищити, пасажирські - ні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримує підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, які є збитковими.

Про це Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді 14 березня.

За його словами, уряд провів дві наради з "Укрзалізницею" щодо фінансового плану діяльності компанії на цей рік. Стосовно вантажних перевезень домовилися, що "Укрзалізниця" пропрацює це питання з бізнесом.

"На ту частину продукції і товарів, де "Укрзалізниця" має об'єктивно збитковий тариф, вони мають домовитися з бізнесом і вивести цей тариф в прибуток, чи щонайменше в собівартість. Найближчий тиждень-півтора ми домовилися, що вони прийдуть з рішенням по фінансовому плану до уряду", – розповів прем'єр, чиї слова цитує LIGA.net.

Що стосується цін квитків на пасажирські перевезення, то вони, на думку Шмигаля, мають залишатися незмінними.

За його словами, з огляду на те, що закордонні перевезення доволі прибуткові, ухвалено рішення збільшувати кількість таких перевезень.

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