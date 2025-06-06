Рух червоною лінією метро Києва відновили

Рух поїздів на "червоній" лінії метро у Києві відновлено у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Працівники Київського метрополітену доклали максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Раніше, в ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії.

Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену.

Пізніше стало відомо, що на відновлення роботи всієї червоної лінії метро Києва потрібна орієнтовно доба.

У Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовували автобусний маршрут.