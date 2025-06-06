Движение по красной линии метро Киева возобновили
Движение поездов на "красной" линии метро в Киеве восстановлено в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Работники Киевского метрополитена приложили максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.
Ранее, в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России.
В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.
Позже стало известно, что на восстановление работы всей красной линии метро Киева нужны ориентировочно сутки.
В Киеве из-за повреждения в результате атаки России красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовывали автобусный маршрут.