Движение по красной линии метро Киева возобновили

Движение поездов на "красной" линии метро в Киеве восстановлено в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Работники Киевского метрополитена приложили максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России.

В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.

Позже стало известно, что на восстановление работы всей красной линии метро Киева нужны ориентировочно сутки.

В Киеве из-за повреждения в результате атаки России красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовывали автобусный маршрут.