"З чого всі взяли, що немає захисту?" – Гринчук про енергооб’єкти

Ексочільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила, що частина українських енергооб'єктів все ж отримала захист від ворожих атак.

Про це вона сказала під час засідання тимчасової слідчої комісії.

За її словами, зокрема, укріплення були зроблені на об'єктах "Енергоатому" та "Укренерго", а проблемні питання описані у звітах профільної комісії.

"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено… І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" — сказала Гринчук.

Вона також відмежувалася від резонансних звинувачень навколо теми "Енергоатому", заявивши, що не має стосунку до "страшної корупції, про яку розказують", і додала, що не знайома зі співвласником "Кварталу 95" Тимуром Міндічем та не має відношення до "Міндічгейту".

Окремо Гринчук заявила про порушення її прав і пояснила, що саме це, за її словами, стало однією з причин її відставки з посади очільниці Міненерго. Вона зазначила, що не хоче мати стосунку до політики в Україні "принаймні зараз", оскільки, на її думку, у країні бракує підходів правової держави.

