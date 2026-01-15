Галущенко розповів, як його "розстрілювали свої" на початку великої війни

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко заявив, що на початку повномасштабного вторгнення проти нього був замах, після чого він отримав охорону та змінив спосіб життя.

Про це він сказав під час засідання тимчасової слідчої комісії.

За словами Галущенка, інцидент стався 26 лютого 2022 року в Києві. На уточнення, чи йдеться про замах з боку росіян, він відповів, що "історія неприємна" і не захотів вдаватися в деталі.

Ключовим епізодом Галущенко назвав так званий "френдлі фаєр" і підтвердив, що йшлося про фізичний напад: "Мене фізично "розстрілювали"… В Києві. Це скоріше були часи "махновщини", френдлі фаєр".

Він додав, що після цього "час від часу" жив у різних місцях, а виділена охорона змусила його переглянути звичний стиль життя.

"Вижив і слава богу", - підсумував він.

