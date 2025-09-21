Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині, поранило двох вогнеборців

У громаді Ніжинського району Чернігівської області ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Поранені двоє вогнеборців, їх госпіталізовано. Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: наносять удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", – зазначив він.

Крім цього, за його словами, вчора вдень під атакою ударних безпілотників був Чернігів. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури. Відомо про одного постраждалого. 21-річного цивільного хлопця госпіталізували в неврологію. Він перебуває під наглядом лікарів.

Чаус підкреслив, що найбільше ворог бʼє із FPV-дронів – 26 обстрілів. Це населені пункти у Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській громадах. Пошкоджені будинки після прильотів у Семенівці, Сновську.

За його словами, всього за добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Чернігівщини, нанісши 54 удари.

Нагадаємо:

У п’ятницю 19 вересня близько 22-ї години у Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння безпілотника.